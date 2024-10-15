Онлайн-сервис поможет инвалидам бесплатно разместить гараж рядом с домом в Подмосковье

С помощью регионального портала госуслуг люди с инвалидностью могут оформить разрешение на установку некапитального металлического гаража или обустройство личного парковочного места онлайн. Об этом напомнили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Земля предоставляется бесплатно. Чтобы получить разрешение, необходимо уточнить в муниципалитете возможные места для установки. После этого на портале госуслуг следует выбрать раздел «Разрешение на использование земельных участков», указать городской округ и заполнить заявку с данными об инвалидности, кадастровым номером участка и сроками использования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».