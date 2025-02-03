Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела прием жителей

Омбудсмен по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. Участники встречи смогли задать юридические, жилищные и другие вопросы.
«Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам. Для задач, требующих более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения», — отметила Фаевская.
Напомним, обратиться к уполномоченному можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, по почте upchmo@mosreg.ru или через сайт. Запись на прием также ведется на портале госуслуг.
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