Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела прием жителей

Омбудсмен по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. Участники встречи смогли задать юридические, жилищные и другие вопросы.

«Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам. Для задач, требующих более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения», — отметила Фаевская.

Напомним, обратиться к уполномоченному можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, по почте upchmo@mosreg.ru или через сайт. Запись на прием также ведется на портале госуслуг.