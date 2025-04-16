Омбудсмен Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в Подмосковье

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в одном из военных госпиталей региона. Бойцы смогли задать волнующие вопросы и получить больше информации о мерах поддержки.

Во встрече также участвовал заместитель военного прокурора военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона Сергей Жовнирук. Вместе с омбудсменов участникам СВО рассказали о действующих мерах поддержки, на которые они имеют право.

«Настроение у ребят хорошее, настрой боевой. Вопросов было много, в основном касались выплат, мер соцподдержки и других тем. Например, один из бойцов уточнил, есть ли возможность трудоустроить его маму, как участника системы долговременного ухода», — сказала Ирина Фаевская.

Все волнующие вопросы взяли на детальное рассмотрение. Ирина Фаевская также отметила, что в госпитале созданы комфортные условия, каждому пациенту обеспечили индивидуальный подход.

«Хочется пожелать нашим ребятам крепкого здоровья, чтобы они поскорее восстановились», — сказала она.

Жителям напомнили, что сообщить о нарушении прав можно, направив жалобу или обращение уполномоченному через МФЦ, Почту России или официальный сайт.