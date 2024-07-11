Около 52 трансформаторных подстанций отремонтировали в Серебряных Прудах с начала года

Подмосковные энергетики отремонтировали 52 трансформаторные подстанции в городском округе Серебряные Пруды. Всего работы прошли в 28 населенных пунктах муниципалитета.

Также в этом году специалисты заменили 28 изношенных деревянных опор на железобетонные, а также три километра неизолированного провода — на самонесущий изолированный.

Кроме того, рабочие расчистили свыше восьми гектаров трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, а также покрасили оборудование.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, за прошедшие четыре года удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%, а количество муниципалитетов, которые охватывает программа, увеличивается ежегодно.

«В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — отметил Хромушин.

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