Около 2 тысяч человек посетили экскурсию по «Энергомашу» в Химках в 2024 году

Научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках с экскурсией посетили почти две тысячи человек за 2024 год. Школьники, студенты и просто заинтересованные граждане ознакомились с экспозицией в демонстрационном зале предприятия.

Работники научно-производственного объединения организовали свыше ста экскурсий для жителей Химок. Они рассказали гостям об истории предприятия и его достижениях в ракетно-космической отрасли. Кроме того, участникам показали макеты легендарных двигателей и объяснили значимость разработок инженеров «Энергомаша» в мировой истории.

Напомним, что ранее сотрудники объединения организовали познавательную лекцию для воспитанников Дома юных техников «Интеграл». Начинающие инженеры узнали о такой значимой исторической личности, как академик Валентин Глушко.

Отметим, что до 90-х годов прошлого столетия научно-производственное объединение «Энергомаш» было закрыто для посещения. Увидеть экспозицию могли только сотрудники предприятия и приглашенные специалисты. Однако теперь демонстрационный зал доступен для всех желающих.