Ограждения еще на 10 дорогах отремонтировали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы отремонтировали ограждения на 10 трассах Подмосковья. Специалисты устранили повреждения на тросовых, перильных и металлических барьерах.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, ремонт провели на Дзержинском шоссе в Котельниках, улице Гагарина в Жуковском, улице Ленина в Истре, а также в Домодедове, Можайске, Одинцове, Люберцах и в других городских округах региона.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, тросовые — ставят для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

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