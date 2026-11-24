В Раменском городском округе волонтеры гуманитарного конвоя «Раменское» подготовили к отправке на фронт несколько тонн помощи от земляков. Сбор и погрузка проходят на улице Карла Маркса, где добровольцы регулярно формируют партии груза для бойцов.

В составе конвоя — предметы первой необходимости, продукты, теплые вещи, медикаменты и техника, о которой просили сами военнослужащие. Каждая посылка особенная, отмечают волонтеры. «Люди отзываются теплотой сердец, и мы выезжаем регулярно — бывает большой конвой», — рассказал руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников. У каждого добровольца есть работа, семья и повседневные заботы, но помощь фронту стала неотъемлемой частью жизни.

Фронтовой волонтер Олег Синицын подчеркнул, что бойцам важно получать весточки из дома. «Везем весточки из дома… потому что мы своих не бросаем», — сказал он. По его словам, страх в таких поездках присутствует, но каждый действует по мере сил и возможностей, а иногда ребятам нужна даже простая салфетка.