Очередное занятие Школы мам пройдет в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская областная больница приглашает на курсы подготовки к родам. В Ершовской амбулатории 13 марта пройдут очередное занятие Школы мам и занятия йогой.

Мероприятие начнется в 15:00 с лекции по теме «Предвестники и физиология родов». Позже, в 16:00, проведут йогу для беременных женщин.

Рождение ребенка — это не только радость, но и большое испытание для молодой семьи. Поэтому предварительная подготовка просто необходима для обоих родителей.

Ранее в Одинцовской женской консультации заработала Школа будущих пап. Курс для рассчитан на месяц. Он включает три лекции — психолога, неонатолога и акушера-гинеколога. Идея создать школу будущих пап давно возникла у заведующей женской консультацией Ларисы Бархатовой.

Предварительная регистрация обязательна. Все желающие могут записаться по номеру телефона +7 965 439-17-12.