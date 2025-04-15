Обустройство пешеходных дорожек началось на улице Академика Павлова в Можайске

Благоустройство пешеходных дорожек в рамках программы «Народные тропы» продолжается в муниципалитете. В 2025 году планируется обустроить пять участков.

Две «народные тропы» приведут в порядок в деревне Павлищево. Работы уже приближаются к завершению.

Еще три объекта находятся в городе Можайск. Уже началось благоустройство народных троп на улице Академика Павлова. Здесь будут обустроены участки от дома № 11 до контейнерной площадки, от контейнерной площадки до дома № 6 и от дома № 6 до сквера.

Общая длина пешеходных дорожек составляет около 300 метров. Они связывают между собой важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки.

Специалисты уже проводят земляные работы, после чего приступят к укладке нового асфальтового покрытия и установке бордюров. Такие изменения сделают передвижение жителей более комфортным, особенно в плохую погоду.