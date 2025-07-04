Областные соревнования кинологов прошли в Дмитрове

Фото: Центр кинологической службы УМВД России по Дмитровскому городскому округу

Профессиональные состязания специалистов территориальных органов ГУ МВД России по Московской области прошли на базе окружного Центра кинологической службы УМВД России. Кинологи со всего Подмосковья и их питомцы показали высокий уровень профессиональной подготовки.

Конкурсная программа включала пять основных направлений: розыск по запаховым следам человека, поиск и обнаружение оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ.

Судьи оценивало не только точность выполнения команд, но и качество взаимодействия между человеком и собакой. Особое внимание уделялось скорости реакции, доверию между питомцем и кинологом, а также умению специалиста контролировать поведение животного в любой ситуации.

Все участники продемонстрировали отличную подготовку, а победители получили заслуженные награды. В их число вошли сотрудники ЦКС УМВД России по Дмитровскому округу старший сержант полиции Данила Кашников и Спайк, младший лейтенант полиции Денис Грэдинар и Альма, сержант полиции Анастасия Будаева и Флай.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул, что такие соревнования способствуют обмену опытом, повышению общего профессионального уровня и укреплению служебных связей между подразделениями.

«Дмитровские кинологи и их четвероногие подопечные готовы к выполнению любых оперативно-служебных задач. Полученные в ходе состязаний навыки   будут эффективно применяться в повседневной работе наших специалистов», — отметил Михаил Шувалов.

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