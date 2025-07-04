Областные соревнования кинологов прошли в Дмитрове

Профессиональные состязания специалистов территориальных органов ГУ МВД России по Московской области прошли на базе окружного Центра кинологической службы УМВД России. Кинологи со всего Подмосковья и их питомцы показали высокий уровень профессиональной подготовки.

Конкурсная программа включала пять основных направлений: розыск по запаховым следам человека, поиск и обнаружение оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ.

Судьи оценивало не только точность выполнения команд, но и качество взаимодействия между человеком и собакой. Особое внимание уделялось скорости реакции, доверию между питомцем и кинологом, а также умению специалиста контролировать поведение животного в любой ситуации.

Все участники продемонстрировали отличную подготовку, а победители получили заслуженные награды. В их число вошли сотрудники ЦКС УМВД России по Дмитровскому округу старший сержант полиции Данила Кашников и Спайк, младший лейтенант полиции Денис Грэдинар и Альма, сержант полиции Анастасия Будаева и Флай.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул, что такие соревнования способствуют обмену опытом, повышению общего профессионального уровня и укреплению служебных связей между подразделениями.

«Дмитровские кинологи и их четвероногие подопечные готовы к выполнению любых оперативно-служебных задач. Полученные в ходе состязаний навыки будут эффективно применяться в повседневной работе наших специалистов», — отметил Михаил Шувалов.