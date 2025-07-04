Детские мастер-классы прошли в МФЦ Подмосковья ко Дню семьи, любви и верности

Творческие мастер-классы для детей пройдут в МФЦ Подмосковья 3 и 4 июля в честь Дня любви, семьи и верности. На них ребята изготовят праздничные открытки с изображением ромашек.

На мастер-классах дети создали открытки со славянским символом Дня семьи, любви и верности — ромашкой «февронькой».

«МФЦ Подмосковья всецело поддерживают проведение культурных мероприятий для молодого поколения, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей. Необходимо с ранних лет доносить до детей, что нет ничего важнее, чем крепкая, здоровая семья», — подчеркнула директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Серия мастер-классов стала фестивалем художественного искусства в МФЦ. Дети и их родители отметили особую теплоту, с которой были организованы мероприятия.