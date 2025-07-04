Микрорайон Лиаз в Орехово-Зуеве благоустроят после замены участка теплосетей

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной Думы Максим Коркин проверили благоустройство микрорайона Лиаз после замены участка теплосети. Подрядчику предстоит установить детскую площадку и озеленить территорию.

В этом году в микрорайоне Лиаз обновили пять километров коммуникаций.

«В микрорайоне Лиаз проводятся работы по замене ветхих теплосетей. Отсюда и не самый приятный вид — практически весь микрорайон в раскопках. Проверил вместе с депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным, как обстоят дела с благоустройством. Без волшебного пинка не обошлось», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Подрядчик должен восстановить тротуары и проезжие части, затем озеленить территорию. Уже приступили к работам в сквере. Там устанавливают детскую площадку по губернаторской программе. Вскоре специалисты заменят покрытие, установят малые архитектурные формы и видеонаблюдение.

«Поручил решить вопрос с множеством тепловых камер — все они не в лучшем виде. Нужно прийти к единому стандарту, чтобы это выглядело презентабельно», — добавил глава округа.