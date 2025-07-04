Стала известна личность девушки, подорвавшей экс-мэра Луганска

Удалось установить личность девушки, устроившей взрыв, при котором погиб бывший глава городской администрации Луганска Манолис Пилавов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительной информации, взрывное устройство находилось в рюкзаке у 36-летней Алены Ч. Она оставила его около дома на улице Тараса Шевченко, когда рядом с ней находился Пилавов. Через несколько секунд прогремел взрыв, при котором погибли и сама девушка, и экс-мэр.

Известно, что Алена проживала в Брянке, у нее остались двое детей.

Ранее стало известно, что теракт организовала Служба безопасности Украины. Пилавов находился в розыске СБУ на протяжении 10 лет, с 2015 года.