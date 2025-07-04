Проекты по робототехнике запустили в Инженерной школе в Дмитрове

Программы «РобоНасекомые» и «РобоЗемноводные» позволяют школьникам не только осваивать программирование и инженерию, но и глубже понимать живые организмы. Ребята собирают модели, по которым изучают анатомию, поведение и среду обитания животных, выдвигают гипотезы и проверяют их на практике.

На одном из последних занятий по робототехнике ученики Инженерной школы не просто собирали механизмы — они «оживляли» природу. В классе прыгала роболягушка, реагирующая на движение и исследующая пространство, жужжала робопчела, способная находить источники света, как нектор. Урок стал для ребят настоящим научным приключением, в котором технологии идут руку об руку с биологией.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что современное образование — это не просто теория, а захватывающая практика.

«Когда дети видят, как их знания воплощаются в реальные, работающие проекты, это вдохновляет их на новые открытия. Инженерная школа Дмитрова — отличный пример того, как STEM-подход формирует мышление будущих ученых и изобретателей», — подчеркнул Михаил Шувалов.