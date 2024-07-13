Обустройство 8 народных троп завершили в Химках

Пешеходные дорожки обновили по восьми адресам в Химках. Благоустроенные тротуары появились в рамках губернаторской программы «Пешком».

Рабочие уже завершили обустройство народных троп по Луговой улице в деревне Брехово, около многоквартирного дома № 75 в поселке Лунево, на улицах 9 Мая, Гоголя и на Юбилейном проспекте.

Благоустройство идет по единому стандарту. В его рамках специалисты укладывают асфальт шириной два метра и устанавливают бортовой камень. Работы ведутся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком».

Дальнейшие планы по обновлению пешеходных дорожек обсудили на общегородском совещании. Оно прошло под руководством первого заместителя главы городского округа Родиона Левочки. Там озвучили, что работы по обустройству народной тропы пройдут в деревне Юрлово уже на следующей неделе.

Продолжается в округе также ремонт детских игровых и спортивных площадок. На них меняют дорожное покрытие, приводят в порядок ограждения, лавочки и игровые комплексы.

«Продолжаем ремонт дворовых территорий. Комплексное благоустройство проводим по шести адресам. Работы выполняем активно, с опережением сроков», — прокомментировал заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.