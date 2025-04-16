Обновленный досуговый центр «Заря» в Балашихе откроют в июне 2025 года

В Балашихе продолжается реконструкция культурно-досугового центра «Заря», которая началась в 2023 году. Сейчас подрядчик завершает отделочные работы и устанавливает оборудование, сдать объект планируют в июне 2025 года.

Во время реконструкции полностью обновили фасад здания, заменили инженерные коммуникации и отремонтировали все внутренние помещения. В зрительном зале установили современную сцену и механизм для открытия кулис, а также новейшее мультимедийное и световое оборудование.

После завершения реконструкции под одной крышей разместятся не только культурный центр, но и детская школа искусств, библиотека и уникальный Музей Войск противовоздушной обороны. Преобразится и прилегающая к «Заре» территория: здесь будет разбит небольшой сквер с зонами отдыха, детской площадкой, скамейками и парковкой.

Ранее, в сентябре 2024 года, в Балашихе открыли сквер «Семьи, любви и верности», ставший частью комплексного проекта по развитию района. Вместе с модернизацией «Зари» эти инициативы направлены на создание полноценного городского пространства с развитой инфраструктурой и комфортными условиями для жизни.