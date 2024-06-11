Обновление 20 дворов и семи дорог запланировали в Химках до конца года

Глава округа Дмитрий Волошин встретился с жителями, старшими по домам и депутатами в Новых Химках. Он проверил ход работ по благоустройству двора у дома дома № 54 на Молодежной улице. Специалисты трудятся на территории свыше шести тысяч квадратных метров.

Жители дома по окончании работ по комплексному благоустройству ждут современную игровую площадку для детей с резиновым покрытием. Также обновят тротуары, дорожное покрытие и бордюры. Двор планируется дополнительно озеленить, установить фонари со светодиодными лампами, информационный стенд, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны.

«Вместе с химчанами поговорили, выяснили, чего не хватает, на что нам стоит обратить внимание в первую очередь. Очень важный момент для нас — это благоустройство дворов. В этом году обновим 20 дворовых территорий», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что в этом году в Химках отремонтируют семь участков дорог. Дмитрий Волошин уже принял работы на улице Дружбы и Молодежном проезде. Сотрудники приступят к обновлению покрытия вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино и на улице Пролетарской.

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