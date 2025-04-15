Областной турнир по танцам для участников с ОВЗ прошел в Мытищах

В Молодежном центре «Импульс» в Мытищах прошли соревнования по адаптивному танцевальному виду спорта Double-free dance. Участники в возрасте от 18 до 55 лет с ограниченными возможностями здоровья представили зрителям свои номера.

Турнир объединил 50 танцоров из Москвы, Подмосковья и Ленинградской области. Проект организовали для привлечения к творчеству и активности людей с ограниченными возможностями и их адаптации к жизни.

«Инициатива помогает людям с разными видами инвалидности участвовать в танцевальных мероприятиях. В программе — сольные, парные и коллективные номера. В проекте участвуют и тотально незрячие ребята. Они тоже научились танцевать и показывают свое мастерство и грацию», — рассказала руководитель проекта Оксана Заикина.

Экспертное жюри определило победителей и призеров творческого состязания. Трансляцию танцевальных баттлов вели в прямом эфире. Видео выступлений участников опубликуют на официальном ресурсе организатора в социальной сети ВКонтакте. Приз зрительских симпатий вручат по результатам онлайн соревнования, которое пройдет с 1 по 31 мая также в соцсети.

«Несмотря на большую загруженность, для танцев всегда нахожу время, потому что это и физическая активность, которой всем нам не хватает, и огромная радость, и дело для души», — поделилась эмоциями участница турнира Ольга Гамбоева.