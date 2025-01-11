Обязательное нотариальное заверение договоров дарения введут в Подмосковье

Договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами, будут подлежать нотариальному удостоверению. Нововведения вступят в силу 13 января. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Как отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина, взаимодействие управления и нотариата способствует достижению высоких показателей в регистрационной сфере. Так, удалось сократить сроки осуществления учетно-регистрационных действий до 24 часов и обеспечить защиту прав участников сделок.
В ведомстве отметили, что все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, останутся действительными и не потребуют дополнительного нотариального удостоверения.
Московского повара арестовали за подготовку к участию в террористической деятельности
Аэропорт Пулково закрыли на прием и отправку судов из-за сложных метеоусловий
Три человека пострадали из-за ДТП с автобусом и такси в Москве
Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку из-за провальной политики
Делегаты съезда немецкой партии АдГ отказались осуждать Россию и СВО
Заблудившегося охотника спасли в Магаданской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте