Обязательное нотариальное заверение договоров дарения введут в Подмосковье

Договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами, будут подлежать нотариальному удостоверению. Нововведения вступят в силу 13 января. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина, взаимодействие управления и нотариата способствует достижению высоких показателей в регистрационной сфере. Так, удалось сократить сроки осуществления учетно-регистрационных действий до 24 часов и обеспечить защиту прав участников сделок.

В ведомстве отметили, что все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, останутся действительными и не потребуют дополнительного нотариального удостоверения.