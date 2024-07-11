Объемы производства шоколада в Подмосковье выросли на 9% за год

Свыше 190 тонн какао, шоколада и кондитерских изделий произвели в Подмосковье с начала года. Объем производства вырос на 9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего на фабриках региона произвели 198,7 тысячи тонн сладостей. Область занимает первое место в ЦФО и в стране по производству какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Предприятия произвели 39% от всего объема округа и 22% — от общероссийского.

Добиться таких результатов помогли крупнейшие фабрики. Так, мощность предприятий «Сладкий Орешек» составляет 36 тысяч тонн, «Волшебница» — 35 тысяч тонн, «Победа» — 25 тысяч тонн, «Кремлина» — пять тысяч тонн, «Озерский сувенир» — 2,5 тысячи тонн.

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