Новый вид муниципальных образований ввели в Подмосковье с 1 января
С 1 января 2025 года в Подмосковье появился новый вид муниципальных образований — муниципальные округа. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Статусом муниципального округа наделили 14 образований, в составе которых преобладают сельские территории. Это округа Волоколамский, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Истра, Лотошино, Луховицы, Можайский, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Чехов, Шатура и Шаховская.
Правовой статус муниципального округа аналогичен статусу городского округа. Новое наименование не повлечет никаких изменений для жителей.