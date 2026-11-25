В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной появится дополнительная входная группа со стороны Подушкинского шоссе. Масштабное обновление инфраструктуры планируют завершить до июля 2027 года.

Новый вход оборудуют парковкой на 183 машиноместа. Рядом построят павильон с пунктом проката спортивного инвентаря, кафе и туалетами. Таким образом, у посетителей появится еще одна полноценная точка входа в парк со всей необходимой инфраструктурой.

Сейчас на строительной площадке задействованы 34 специалиста и 56 единиц техники. Рабочие расчищают лес от валежника, разрабатывают котлован и готовят территорию под будущую стоянку.

До конца 2026 года подрядчик планирует обустроить песчано-щебеночное основание парковки и свайный фундамент павильона. Весной специалисты приступят к укладке финишного покрытия, сборке металлоконструкций и монтажу освещения.

Обновление затронет и существующие объекты парка. До конца текущего года здесь планируют модернизировать площадку для выгула собак, а в рамках следующего этапа работ — реконструировать теннисный корт рядом с главным входом.