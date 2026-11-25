На примерах из медицинской практики специалист объяснил подросткам, к каким тяжелым состояниям может привести употребление психоактивных веществ, рассказал о механизмах формирования зависимости и развеял распространенные мифы о безопасности так называемых легких наркотиков.

Особый интерес у школьников вызвала тема применения наркотических средств в медицине. Врач объяснил, почему препараты, используемые при проведении операций, могут представлять опасность вне медицинских учреждений. Автор самого интересного вопроса получил в подарок книгу.

«Мне лекция понравилась. Она была очень продуктивная и наполнена большим, но действительно нужным объемом. Безусловно, я узнал больше о вреде алкоголя. Как мне кажется, в нынешних реалиях для подростков такие лекции необходимы, чтобы они понимали, с чем они играются, и так делать не нужно, если они хотят здоровую жизнь», — поделился впечатлениями ученик 11-го класса Александр.