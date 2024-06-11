Новый сквер появится в микрорайоне № 6 этим летом в Лыткарине

Новый сквер построят в Лыткарине этим летом. Жители шестого микрорайона смогут оценить уютные зоны отдыха, спортивные площадки, детские городки и многое другое.

По словам заместителя главы городского округа Лыткарино Владимира Трещинкина, работы начались месяц назад, а завершатся в начале июля.

«Сквер расположится между двумя храмами, также мы благоустраиваем территорию вокруг Никольского храма. Сквер создается для досуга, для развития спорта, для детского отдыха», — пояснил Трещинкин.

Новый сквер станет местом, где можно отдохнуть всей семьей, заняться спортом или просто прогуляться по дорожкам на свежем воздухе.

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