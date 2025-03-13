Новый сквер обустроят на территории жилого комплекса в Истре в 2025 году

Зону отдыха благоустроят около дома № 32 в комплексе «Малая Истра». Проект уже представили на обсуждение жителям микрорайона, и в настоящее время вносятся дополнения в соответствии с их пожеланиями.

В новом сквере обустроят пешеходные дорожки с плиточным покрытием, площадки с качелями и скамейками, а в центре — «Гравийный сад» в японском стиле с кустарниками и растениями. Дополнительно установят освещение и камеры видеонаблюдения. Общая площадь благоустроенной территории составит 0,5 гектара.

После того, как внесут правки и дополнения от жителей, проект отправят в экспертный и научно-технический совет, а в случае положительного заключения экспертизы проведут конкурс, чтобы определить подрядчика.

Отметим, в Истре в 2025 году реализуют не только крупные проекты, как благоустройство площади Революции или лесопарка «Соколка», но и локальные инициативы. Несмотря на свой масштаб, они востребованы у жителей, особенно если микрорайон находится в удалении от центра города.