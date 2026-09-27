Областной фестиваль «Серебряные виртуозы» прошел в Воскресенске

В Воскресенске состоялся областной фестиваль-конкурс «Серебряные виртуозы», объединивший более 100 участников из 10 муниципалитетов Подмосковья. Артисты представили свои творческие номера в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

Одной из участниц стала жительница городского округа Чехов Ирина Белякова. Музыкой она занимается с шести лет, а после выхода на пенсию продолжила развивать творческое направление.

Фестиваль проводится в округе уже четвертый год и стал доброй традицией для участников программы. На сцене выступили солисты, дуэты, трио и ансамбли, продемонстрировав мастерство исполнения и любовь к музыке.

«Все настолько доброжелательные, волнуешься не так сильно, особенно когда зрители подпевают. Мы делаем людей счастливыми своим исполнением, поэтому я считаю, что просто обязана продолжать», — рассказала Ирина Белякова.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева отметила, что фестиваль стал не только конкурсом, но и площадкой для общения, обмена опытом и сохранения творческих традиций.

Помимо концертной программы, для участников организовали выставку-ярмарку изделий ручной работы и творческие мастер-классы. Гости фестиваля смогли попробовать себя в различных видах творчества.

«В определенном смысле жизнь только начинается. Люди реализовывают свои таланты и выносят это все на такие мероприятия», — отметила директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» Светлана Шевченко.

По итогам фестиваля все участники получили награды и памятные дипломы. «Серебряные виртуозы» вновь объединили артистов старшего поколения общей любовью к музыке, творчеству и сцене.