Новый корпус школы № 9 открыли в Ступине

Фото: Телеканал «360»

Торжественное открытие нового учебного корпуса школы № 9 прошло в Ступине. Глава округа Сергей Мужальских вручил директору символический ключ.

На открытии Сергей Мужальских также передал школе памятный знак в честь включения учебного заведения в пятерку лучших школ Подмосковья.

Учебный корпус площадью более 16 тысяч квадратных метров рассчитан на 825 мест. Это самая большая школа в городе.

Там обустроили актовый, читальный и два спортивных зала. Также в школе появятся современные лаборатории и большая столовая, в во дворе построят зоны отдыха, игровые площадки и стадион.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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