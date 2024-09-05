Новый корпус школы № 9 открыли в Ступине

На открытии Сергей Мужальских также передал школе памятный знак в честь включения учебного заведения в пятерку лучших школ Подмосковья.

Учебный корпус площадью более 16 тысяч квадратных метров рассчитан на 825 мест. Это самая большая школа в городе.