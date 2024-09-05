Новый корпус школы № 9 открыли в Ступине
Торжественное открытие нового учебного корпуса школы № 9 прошло в Ступине. Глава округа Сергей Мужальских вручил директору символический ключ.
На открытии Сергей Мужальских также передал школе памятный знак в честь включения учебного заведения в пятерку лучших школ Подмосковья.
Учебный корпус площадью более 16 тысяч квадратных метров рассчитан на 825 мест. Это самая большая школа в городе.
Там обустроили актовый, читальный и два спортивных зала. Также в школе появятся современные лаборатории и большая столовая, в во дворе построят зоны отдыха, игровые площадки и стадион.
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