Новый этап забега Topski Family Run пройдет в Одинцове 26 мая | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:44 Новый этап забега Topski Family Run пройдет в Одинцове 26 мая Unsplash

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Третий этап серии забегов для детей и взрослых TOPSKI Family Run на призы Александра Панжинского пройдет в Одинцове 26 мая. Регистрация для участников открыта по ссылке.

Участникам предложат дистанции от 600 метров до десяти километров в зависимости от возрастной группы. На финише все бегуны получат уникальные авторские медали. Помимо этого, тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы.

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Новым форматом этого года является корпоративный зачет, в рамках которого состоится эстафета 5×1000 метров. Для участников забега также подготовят анимационную программу и лотерею.

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