Новые военные экспонаты появятся в парке Победы в Наро-Фоминске

Специализированная военная техника появится в парке Победы Наро-Фоминска. Накануне площадки для ее размещения осмотрели представители администрации муниципалитета.

Осмотр провели глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ и представители администрации. Новая техника не только украсит парк, но и будет нести образовательную составляющую.

У каждой экспозиции разместят информацию об истории и назначении каждого военного экспоната.

«Уверен, что такие инициативы помогут сохранить память о нашей истории и воспитать у молодежи патриотизм и уважение к подвигам предков», — прокомментировал Роман Шамнэ.

Кроме того, делегация побывала в мастерской, где для детей округа проводят различные мастер-классы.

Поучаствовать в событиях в парке может каждый желающий житель. Анонсы мероприятий появляются в социальных сетях учреждения.