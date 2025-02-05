Новые пешеходные маршруты появятся во Фрязине в 2025 году

Глава городского округа Дмитрий Воробьев провел рабочее совещание с руководителями профильных служб. Главной темой обсуждения стали планы на 2025 год по благоустройству Фрязина.

В рамках программы «Пешком» в городе будут созданы новые пешеходные пути, которые сделают передвижение по городу более удобным. Маршруты проложат вдоль теннисного корта к скверу на Институтской улице, а также вдоль детского сада № 10 и дома № 4 по улице 60 лет СССР.

В рамках программы комплексного благоустройства дворов запланированы значительные работы. В порядок приведут территории на Полевой улице (дома № 10, 12, 14 и 16), улице Нахимова (дома № 27, 29, 33, 35), Московской улице (дома № 2, 3, 4), Институтской улице (дома № 6а, 8), Вокзальной улице (дома № 29, 31, 33) и улице Ленина (дома № 24, 26).

Кроме того, на детских площадках по нескольким адресам заменят и модернизируют игровые зоны. В этом году будет благоустроена территория сквера у ЦКиД «Факел», который станет комфортным местом для отдыха жителей.

Дмитрий Воробьев пообещал, что будет уделено максимальное внимание всем поступившим обращениям от жителей Фрязина. Он поручил руководителям профильных служб быстро устранять нарушения и оперативно реагировать на запросы горожан.