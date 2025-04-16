Новые качели установили в Яблоневом саду в Серебряных Прудах

Благодаря инициативе жителей поселка Успенский муниципального округа Серебряные Пруды были оперативно заменены качели в Яблоневом саду. Ранее посетители обратили внимание на пропажу основания качелей в детской игровой зоне, и сотрудники службы благоустройства отреагировали на сигнал, установив новую конструкцию раньше заявленного срока.

Сквер «Яблоневый сад» был благоустроен в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В результате преобразования здесь появились скамейки, теневые навесы, разнообразные игровые зоны для детей, установлены новые качели, а также спортивные снаряды для воркаута, стационарные теннисные столы и площадка для пляжного волейбола. Обновлена хоккейная коробка и кабинки для зрителей. Центральным элементом стал фонтан, вокруг которого обустроены зоны отдыха. На всей территории высажено более 100 новых плодовых деревьев, что придает скверу особую атмосферу.

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Жители поселка активно участвовали в процессе, выбирая проект благоустройства в ходе общероссийского голосования. Теперь «Яблоневый сад» стал современным и комфортным местом для отдыха, где каждый может найти уголок по душе.