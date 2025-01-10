Новую детскую поликлинику построят в Звенигороде в 2026 году

Новую детскую поликлинику государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» построят в 2026 году в Звенигороде. Она будет на 220 посещений в смену.

Строительство поликлиники реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

«Многопрофильное медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи детскому населению. Общая площадь объекта составит пять с половиной тысяч квадратных метров», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание поликлиники планируют сделать в сдержанном и лаконичном стиле. Основная плоскость наружных стен выполнена с применением клинкерной плитки под кирпич в темно-коричневом оттенке с естественным градиентом и серым керамогранитом в облицовке цоколя.

В новом медицинском учреждении будут работать специалисты по основным медицинским профилям: кардиология, хирургия, эндокринология, терапия, урология, неврология, аллергология и иммунология, оториноларингология, стоматология, логопедия. Еще здесь появятся зоны функциональной и ультразвуковой диагностики, лечебной физкультуры и массажа, физиотерапии, неотложной помощи. Также будут кабинеты вакцинации и профилактических медицинских осмотров.

Для удобства посетителей вход выполнен с уровня земли, без ступеней и пандусов с учетом организации «безбарьерной среды».

Территорию благоустроят. Здесь появится площадка для посадки и высадки пассажиров, велопарковка, а также озеленение.