Новогодние мастер-классы проведут в библиотеках Лобни

В библиотеках Лобни прошли праздничные занятия для детей и их родителей. Участники создали поделки, приготовили угощения и написали письма Деду Морозу.

В детской библиотеке состоялся мастер-класс по созданию открытки «Новогодний кот». Его провела педагог Юлия Зайцева. Яркие открытки украсили атмосферу праздника, а встречу завершили фотосессией и дружеским чаепитием.

В библиотеке микрорайона «Депо» организовали кулинарный мастер-класс. Под руководством педагога и технолога Нины Королевой участники приготовили пряники-елочки. В процессе дети делились своими мечтами и вместе с родителями написали письма Деду Морозу.

В Луговской библиотеке дети сделали елочные игрушки на занятии «Мастерилки». После этого они тоже отправили письма зимнему волшебнику. А 47 ребят уже получили ответы на свои послания.

Мероприятия создали атмосферу новогоднего тепла и творчества, оставив у всех гостей яркие впечатления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».