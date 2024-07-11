Новое общежитие для студентов филиала МГИМО в Одинцове построят в 2025 году

Общежитие для студентов появится в кампусе Московского государственного института международных отношений в Одинцове. Его планируют построить к 2025 году.

Здание будет расположено на участке площадью 0,32 гектара. Его спроектировали еще в мае, также получено разрешение на строительство. Общежитие возведут в соответствии с госпрограммой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Новый корпус появится на Новоспортивной улице в Одинцове. Внутри будут располагаться жилые комнаты, помещения для отдыха и коворкинг, а также служебно-хозяйственные помещения и административный блок. Территорию вокруг благоустроят: проведут озеленение, установят лавочки и урны.

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