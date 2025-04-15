Новое физиотерапевтическое оборудование установят в больнице Ленинского округа

В клиническую больницу в Видном Ленинского городского округа поступят пять современных физиотерапевтических аппаратов. С помощью нового оборудования пациенты смогут быстрее восстановиться после перенесенных заболеваний и травм.

Новые аппараты поступят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Закупленное оборудование будет предназначено для гальванизации и электрофореза, лечения поляризованным светом, ультавысокочастотной терапии, амплипульстерапии и магнитолазерной терапии», — рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Работы по обновлению технической базы медицинского учреждения начались больше года назад по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Всего за это время на средства регионального и местного бюджетов закупили более сотни аппаратов.

Светлана Малиновская также отметила, что сегодня все кабинеты восстановительного лечения в стационаре Видновской клинической больницы, поликлиниках и амбулаториях Ленинского округа оборудовали современной физиотерапевтической техникой.

«У нас есть новые аппараты по лазеро- и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции. С помощью них можно снять постоперационные воспалительные изменения, отеки и болевой синдром. Таким образом, мы помогаем пациенту быстрее восстановиться и выписаться домой», — пояснила она.

Напомним, что для прохождения физиотерапевтических процедур жители Ленинского округа должны записаться к своему лечащему врачу и получить направление.