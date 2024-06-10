Новая парковка на 500 мест появится в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа в 2026 году

Многоуровневая парковка комбинированного типа появится на территории жилого комплекса «1-й Донской», который расположен на берегу большого Пуговичинского пруда реки Купелинка в Ленинском городском округе. Компания СЗ «Столица Юга» планирует завершить строительство в четвертом квартале 2026 года.
Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, уже начались продажи мест на будущей парковке.
Будущий паркинг займет один подземный и три надземных этажа. Всего парковка рассчитана на 500 машино-мест. Также в здании паркинга расположится автомойка на четыре поста, места для хранения велосипедов и помещения охраны.