Новая парковка на 500 мест появится в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа в 2026 году

Фото: Главгосстройнадзор МО

Многоуровневая парковка комбинированного типа появится на территории жилого комплекса «1-й Донской», который расположен на берегу большого Пуговичинского пруда реки Купелинка в Ленинском городском округе. Компания СЗ «Столица Юга» планирует завершить строительство в четвертом квартале 2026 года.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, уже начались продажи мест на будущей парковке.

Будущий паркинг займет один подземный и три надземных этажа. Всего парковка рассчитана на 500 машино-мест. Также в здании паркинга расположится автомойка на четыре поста, места для хранения велосипедов и помещения охраны.

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