НИКИ детства принял участие в медицинском форуме | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:51 НИКИ детства принял участие в медицинском форуме ники детства

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Врачи НИКИ детства приняли участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который стартовал 15 мая в Москве в выставочном центре Гостиный Двор. Главная темы мероприятия — поддержка семьи и материнства.

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, институт уже третий раз принимает участие в форуме, а в этом году его приурочили к Году семьи.

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«На круглых столах, симпозиумах эксперты обсуждают вопросы развития здравоохранения, успешные стратегии и практики в этой области. Одна из главных целей форума — поиск работающих технологий по сбережению и продлению жизни людей», — рассказала Одинаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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