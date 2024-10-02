Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 13 городах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на 15 дорогах в 13 населенных пунктах Подмосковья. Их выявили в ходе обследования дорожных объектов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели на улице Девичье Поле в Коломне, на Аэропортовской в Лобне, на Парковой и Колхозной в Долгопрудном, Транспортной в Реутове и в других местах.

Кроме того, специалисты убрали незаконную рекламу на автобусных остановках на Нагорной улице в Долгопрудном, Ленина в Озерах, а также на Рогачевском шоссе в поселке совхоза Останкино.

Жителей призвали не портить дорожные объекты, потому что это может негативно повлиять на безопасность движения.

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