Недострой снесли в селе Тютьково под Серебряными Прудами

Еще один недострой снесли в селе Тютьково в Серебряных Прудах. На его месте возведут частный жилой дом.

Как рассказали в Мособлархитектуре, изначально здание планировалось под многоквартирный жилой дом. Его начали строить в конце 50-х годов прошлого века. Объект так и не был введен в эксплуатацию, а со временем он начал разрушаться.

«Произошла смена правообладателя объекта, после чего было принято решение о сносе. В августе текущего года силами собственника был выполнен демонтаж сооружения. На сегодняшний день участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.