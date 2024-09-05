Недострой снесли в селе Тютьково под Серебряными Прудами

Фото: мособлархитектура

Еще один недострой снесли в селе Тютьково в Серебряных Прудах. На его месте возведут частный жилой дом.

Как рассказали в Мособлархитектуре, изначально здание планировалось под многоквартирный жилой дом. Его начали строить в конце 50-х годов прошлого века. Объект так и не был введен в эксплуатацию, а со временем он начал разрушаться.

«Произошла смена правообладателя объекта, после чего было принято решение о сносе. В августе текущего года силами собственника был выполнен демонтаж сооружения. На сегодняшний день участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура
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Фото: Мособлархитектура
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На освобожденной территории собственник построит частный дом.

Всего в Серебряных Прудах выявили 37 недостроев, 30 из которых уже снесли или привели в порядок.

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