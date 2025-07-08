Иномарка столкнулась с двумя трамваями на Урале

В городе Верхняя Пышма произошло ДТП с участием автомобиля Audi A3 и двух трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла утром 8 июля на Успенском проспекте. По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения за рулем иномарки ехал с небезопасной скоростью. Позже он объяснил это тем, что торопился отвезти дочь на тренировку. В какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с трамваями.

В первом общественном транспорте находились 17 пассажиров, а во втором — три человека. Среди них никто не пострадал.

Врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, которая ехала с отцом в иномарке. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Накануне днем на четвертом километре автодороги Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново столкнулись автобус и легковушка.