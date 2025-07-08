Запад считает, что не может проиграть, поэтому всеми силами пытается доказать миру свою мнимую победу над Россией. Об этом в статье для издания Consortium News написал американский журналист Патрик Лоуренс.

«Фундаментальная проблема в том, что Украина и ее союзники не могут признать поражение <…> Не могут признать, потому что Запад никогда не проигрывает», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Белый дом и европейские страны продолжают делать вид, что они победили. По его словам, на фоне такого поведения ситуация становится еще более абсурдной. Он подчеркнул, что в будущем западным государствам придется признать, что это была «настоящая капитуляция».

Лоуренс сравнил нынешнюю ситуацию с положением Германии в мае 1945 года. По его мнению, Запад, будучи на месте Берлина, пытается диктовать условия своей капитуляции.

«Я уверен, что Москва не отступит от своих требований, которые вполне разумны и осуществимы», — добавил журналист.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич рассказал, что Запад стремится к эскалации конфликта на Украине. Эксперт заявил, что Евросоюз и Великобритания продолжают придерживаться агрессивной риторики в этом вопросе.