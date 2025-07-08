Украинские военные в Харьковской области дистанционно минируют госграницу с Россией. Они также укрепляют старые позиции и создают новые оборонительные сооружения в районе Казачьей Лопани. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

«В районе населенного пункта Казачья Лопань, вдоль государственной границы России, отмечено ведение украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию старых и возведению новых фортификационных сооружений. Также на этом участке проведено дистанционное минирование», — рассказал эксперт.

В понедельник Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли до 180 человек в зоне действия российской группировки «Север». На Харьковском направлении российские войска поразили подразделения мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Казачьей Лопани и Волчанске Харьковской области.

Ранее российские военные группировки войск «Запад» освободили Новую Кругляковку под Харьковом. Село находится на левом берегу Оскола к югу от Купянска и к западу от города Сватово. В зоне действия группировки за неделю противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь орудий полевой артиллерии.