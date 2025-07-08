МВД предупредило об уловке мошенников с поддельными аккаунтами в Telegram

Мошенники стали чаще использовать поддельные аккаунты в мессенджерах, притворяясь высокопоставленными чиновниками. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«[Мошенники] создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов России, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления», — заявили в ведомстве.

В управлении отметили, что от имени чиновников аферисты пишут людям в личные сообщения. Чтобы втереться в доверие, могут пользоваться дипфейк-технологиями — имитируют короткий видеозвонок, а потом ссылаются на плохую связь.

Мошенники пугают жертв, говоря, что скоро с ними свяжутся правоохранители. Затем они начинают давить психологически — якобы проверяют на причастность к финансированию преступных группировок. Все это делают для одного: заставить человека перевести деньги аферистам.

Ранее Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества. Нарушители звонят потенциальным жертвам якобы из военкомата и пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».