Овчинский: Зеленую зону с 12 видами растений обустроили возле ТЦ в Очаково-Матвеевском

Зеленая зона площадью больше двух тысяч квадратных метров появилась возле нового торгового центра в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Комплекс расположился на Очаковское шоссе, 3А, неподалеку от станции «Аминьевская». Вскоре его откроют для посетителей.

Площадь ТЦ составила почти 18 тысяч квадратных метров.

«Внутреннее пространство включает более 30 помещений для магазинов непродовольственных товаров, а также комфортные зоны для разгрузки и охраны. Посетители могут не только совершать там покупки, но и заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях и отдыхать на открытых площадках. Особенностью нового комплекса стала зеленая зона площадью более двух тысяч квадратных метров, где высажены около 12 видов растений, таких как можжевельник, боярышник и ива», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Рядом с ТЦ обустроили зону уличной торговли и выход на самый длинный пешеходный бульвар Москвы протяженностью три километра. На прилегающей территории появились удобные автомобильные проезды, тротуары и скамейки. Над проектом работал девелопер «ПИК».