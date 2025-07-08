Около 20 рейсов задержали в аэропорту Новосибирска

Во вторник в аэропорту Новосибирска задерживаются около 20 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

По данным авиаузла, задерживаются рейсы из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и два рейса из Антальи. Также с опозданием прибудут самолеты в Новосибирск из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы и других городов.

Отменены вылеты в Ош и Санкт-Петербург. Также отменен один рейс из Санкт-Петербурга.

В понедельник в Новосибирске задержали более 20 рейсов. В городе пасмурно, идет дождь.

Накануне самолет Москва — Анталья вернулся во Внуково из-за неисправности. По одной из версий, причиной происшествия стала техническая неисправность судна. Что именно произошло на борту, не сообщалось.