Научный отдел детской уроандрологии начал работать в Подмосковье

В Московском областном центре охраны материнства и детства открыли научный отдел уроандрологии. В рамках проекта врачи проведут несколько масштабных исследований.

Отдел учредили на базе НИКИ детства Минздрава Подмосковья. Участие в исследованиях примут сотрудники МОЦОМД, Подольской детской городской больницы и медицинского центра имени Леонида Рошаля. Они подберут антибиотики, которые можно будет использовать перед операциями у детей с заболеваниями органов мочевыделительной системы.

«Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия в наши дни имеют исключительное значение, учитывая нарастающую резистентность микроорганизмов к антибиотикам, а также резкое снижение темпа производства новых групп антибактериальных препаратов», — отметил заведующий отделением детской уроандрологии Андрей Суходольский, который будет руководить научно-исследовательской работой.

Сейчас в России нет утвержденных клинических рекомендаций по профилактике такого рода перед вмешательством. Создание алгоритма терапии позволит на несколько дней сократить период пребывания юных пациентов в стационаре и не допустить развития инфекционных осложнений.