Наро-Фоминская больница объявила о поиске новых сотрудников

Вакансии открыты для специалистов разных профилей. Врачей приглашают на работу в медицинские учреждения, расположенные в Наро-Фоминске, Апрелевке и Селятино.

В перечне открытых вакансий — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт (дежурный), участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, педиатр в школьном/детском дошкольном отделении, медицинская сестра, медицинская сестра (специализация в педиатрии), медицинская сестра в школьном/детском дошкольном отделении, врач общей практики (семейный врач), врач-аллерголог-иммунолог, врач-офтальмолог, фельдшер.

Наро-Фоминская больница предлагает следующие условия для сотрудников: зарплату от 120 тысяч рублей, современное рабочее окружение, дружелюбный коллектив. Кроме того, предусмотрены формы социальной поддержки для медицинских работников, включая специальные ежемесячные выплаты, компенсации за аренду жилья, единовременные выплаты при трудоустройстве на определенные должности и другие льготы.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (496) 343-55-12 (с 9:00 до 17:30) или по электронной почте: narfombol@yandex.ru (с пометкой для отдела кадров).