Надземный переход на Полевой и Кольцевой улицах в Лобне достроят в июле

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу Савеловского направления. Сейчас рабочие монтируют металлические конструкции со стороны Кольцевой и Полевой улиц. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Параллельно продолжается устройство опор пешеходного перехода. Завершить работы и открыть движение по пешеходному переходу планируется в июле 2025 года», — пояснили в ведомстве.

Переход будет состоять из пролета и башен с лестницами, которые оборудуют с учетом нужд людей с ограниченными возможностями. Также установят антивандальное стекло, освещение внутри и обустроят пешеходную зону со стороны Полевой улицы.

Новый переход свяжет улицы, сделает передвижение по городу удобнее и безопаснее, а также упростит доступ к важным объектам. Кроме того, он обеспечит безопасное движение поездов на линии МЦД-1 «Одинцово — Лобня».