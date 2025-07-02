Еще 500 студентов медколледжа Подмосковья заключили целевые договоры

Выпускные прошли в Московском областном медицинском колледже и его филиалах. В этом году учебное заведение подготовило рекордное количество специалистов, большинство из которых выбрали профессию медицинской сестры — почти 1,9 тысячи человек.

Дипломы также получили 742 будущих фельдшера и 189 фармацевтов.

«Для нас крайне важно привлекать новые кадры в систему здравоохранения. В этом году почти три тысячи выпускников завершили обучение, и более 500 из них во время учебы подписали целевые договоры с медицинскими учреждениями региона. Это значит, что в ближайшее время они приступят к работе и будут помогать жителям Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Московский областной медицинский колледж предлагает обучение по нескольким востребованным направлениям, включая «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматологию ортопедическую и профилактическую», «Лабораторную диагностику» и «Фармацию».

Студенты имеют возможность заключить целевое соглашение, которое гарантирует им трудоустройство в регионе сразу после окончания учебы.