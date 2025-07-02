Украинские журналисты и власти страны распространяют видеозаписи и фотографии российских военнопленных, чтобы запугать россиян. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с ТАСС .

«Их поведение сродни безумной агрессии бешеной собаки, ведь именно этого добивался дрессирующий их с помощью кнута и пряника западный мир в расчете запугать неонацистской дикой жестокостью, посеяв панический страх в сердцах россиян», — сказал он.

Шеремет отметил, что вместо ожидаемого эффекта Украина добилась обратного — консолидации российского общества.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило многочисленные случаи нарушений со стороны ВСУ, включая казни 26 небоеспособных мужчин, среди которых были российские военнопленные.

В докладе организации указали на применение пыток: 59 из 95 опрошенных пленных сообщили об избиениях, электрошоке, нападениях собак, угрозах убийством, насилии и других формах жестокого обращения.